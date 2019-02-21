Участник ОИ-2018 Донато отправился из "Бостона" в "Миннесоту"

Американский нападающий Райан Донато был обменян "Бостоном" в "Миннесоту" на Чарли Койла, сообщает официальный сайт НХЛ.

Также в этой сделке "Миннесота" получила право выбора в пятом раунде драфта НХЛ.

В текущем сезоне Донато сыграл 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 9 (6+3) очков, а также, принял участие в 18 встречах в АХЛ, где ему удалось забросить семь шайб и отдать пять голевых передач. В прошлом году форвард играл за сборную США на ОИ-2018 в Пхенчхане, где в пяти поединках набрал 6 (5+1) очков.

26-летний Койл в текущем сезоне принял участие в 60 матчах "Миннесоты", в которых забросил 10 шайб и 18 раз ассистировал своим партнерам, имея при этом показатель полезности "+1" и 16 минут штрафного времени.

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