Участие Овечкина в матче против «Айлендерс» находится под вопросом
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может пропустить предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс», сообщает журналист Саманта Пелл.
Россиянин вышел на лед на утреннюю раскатку, однако тренерский штаб наигрывал другие сочетания звеньев. Скорее всего, Овечкин не сыграет против «островитян», однако окончательное решение тренерский штаб будет принимать перед матчем.
36-летний россиянин пропустил предыдущий матч регулярного чемпионата против «Айлендерс» (1:4) из-за повреждения.
В этом сезоне на его счету 90 (50+40) очков в 76 матчах. «Вашингтон» обеспечил себе выход в плей-офф.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|81
|53
|28
|114
|2
|Рейнджерс
|81
|51
|30
|108
|3
|Питтсбург
|81
|45
|36
|101
|4
|Вашингтон
|80
|44
|36
|100
|5
|Айлендерс
|80
|36
|44
|82
|6
|Коламбус
|80
|36
|44
|79
|7
|Нью-Джерси
|80
|27
|53
|63
|8
|Филадельфия
|81
|25
|56
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|80
|57
|23
|120
|2
|Торонто
|81
|53
|28
|113
|3
|Тампа-Бэй
|80
|50
|30
|108
|4
|Бостон
|80
|50
|30
|105
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|81
|31
|50
|72
|7
|Оттава
|80
|32
|48
|71
|8
|Монреаль
|81
|21
|60
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|80
|56
|24
|118
|2
|Миннесота
|80
|51
|29
|109
|3
|Сент-Луис
|81
|49
|32
|109
|4
|Даллас
|81
|45
|36
|96
|5
|Нэшвилл
|80
|44
|36
|95
|6
|Виннипег
|80
|37
|43
|85
|7
|Чикаго
|81
|28
|53
|67
|8
|Аризона
|81
|24
|57
|55
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|80
|50
|30
|110
|2
|Эдмонтон
|80
|47
|33
|100
|3
|Лос-Анджелес
|81
|44
|37
|98
|4
|Вегас
|81
|42
|39
|92
|5
|Ванкувер
|80
|39
|41
|89
|6
|Сан-Хосе
|80
|32
|48
|76
|7
|Анахайм
|81
|31
|50
|76
|8
|Сиэтл
|80
|26
|54
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
|0 - 0
|
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 0
|0 - 0
|
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
0 - 0
|0 - 0
|
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
|0 - 0
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16.05
|28.04
|02:30
|
Рейнджерс – Монреаль
|3 : 4
|28.04
|02:30
|
Виннипег – Филадельфия
|4 : 0
|28.04
|03:30
|
Даллас – Аризона
|3 : 4 ОТ
|28.04
|03:30
|
Чикаго – Вегас
|4 : 3 Б
|28.04
|05:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|3 : 5
|15.05
|00:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -
|15.05
|00:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|15.05
|00:00
|
Флорида – Вашингтон
|- : -
|15.05
|00:00
|
Калгари – Даллас
|- : -
|15.05
|00:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|- : -
|15.05
|00:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|- : -
|15.05
|00:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|- : -
|15.05
|00:00
|
Каролина – Бостон
|- : -
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