Участие Овечкина в матче против «Айлендерс» находится под вопросом

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может пропустить предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс», сообщает журналист Саманта Пелл.

Россиянин вышел на лед на утреннюю раскатку, однако тренерский штаб наигрывал другие сочетания звеньев. Скорее всего, Овечкин не сыграет против «островитян», однако окончательное решение тренерский штаб будет принимать перед матчем.

36-летний россиянин пропустил предыдущий матч регулярного чемпионата против «Айлендерс» (1:4) из-за повреждения.

В этом сезоне на его счету 90 (50+40) очков в 76 матчах. «Вашингтон» обеспечил себе выход в плей-офф.