НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

У тренера Гусева в «Нью-Джерси» появился новый ассистент

18:21

Помощник генерального менеджера «Нью-Джерси» Том Фитцджеральд вошел в штаб главного тренера команда Джона Хайнса. Он возьмет на себя обязанности ассистента.

Напомним, что за Девилз выступает российский нападающий Никита Гусев. В этом сезоне он провел 6 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 3 (2+1) очка.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир