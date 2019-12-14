У шведского форварда «Филадельфии» обнаружена злокачественная опухоль
01:00
«Филадельфия» на официальном сайте объявила, что у нападающего команду Оскара Линдблума диагностирована саркома Юинга. 23-летний швед пропустит оставшуюся часть сезона-2019/20. Игрок сосредоточится на борьбе со злокачественной опухолью.
В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Линдблум набрал 18 (11+7) очков в 30 матчах.
We're all fighting with @oskarlindblom. pic.twitter.com/8ceHDn4OCk— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) December 13, 2019
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