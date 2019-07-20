У "Рейнджерс" будет 48 часов, если они захотят выкупить контракт Бучневича

Стали известны новые подробности переговоров "Рейнджерс" и нападающего Павла Бучневича о подписании нового контракта. У клуба из Нью-Йорка будет 48 часов, чтобы выкупить соглашение россиянина, информирует инсайдер Том Гулитти в своем Твиттере.

29 июля должны состояться арбитражные слушания по этому вопросу. Но даже если стороны смогут согласовать новый контракт до этой даты, то у "Рейнджерс" все равно будет двое суток, чтобы аннулировать соглашение.

Пока 24-летний россиянин находится в статусе ограниченно свободного агента. В прошедшем сезоне он провел в НХЛ 64 матча и набрал 38 (21+17) очков.​