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У Радулова не нашли коронавирус

19:45
Александр Радулов. Фото nhl.com
Александр Радулов. Фото nhl.com
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Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шон Шапиро.

Ранее появилась информация, что 33-летний хоккеист тренировался отдельно от «Старз». Некоторые СМИ утверждали, что у Радулова диагностировали коронавирус. Позже спортсмен сам опроверг эту информацию.

В текущем сезоне Радулов провел 60 матчей в регулярном сезоне за «Даллас» и набрал 34 (15+19) очка.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 208 471 человека. Умерших — 8 312, выздоровевших — 82 909. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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