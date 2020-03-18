У Радулова не нашли коронавирус

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шон Шапиро.

Ранее появилась информация, что 33-летний хоккеист тренировался отдельно от «Старз». Некоторые СМИ утверждали, что у Радулова диагностировали коронавирус. Позже спортсмен сам опроверг эту информацию.

В текущем сезоне Радулов провел 60 матчей в регулярном сезоне за «Даллас» и набрал 34 (15+19) очка.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 208 471 человека. Умерших — 8 312, выздоровевших — 82 909. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

Alexander Radulov's test for coronavirus came back negative — Sean Shapiro (@seanshapiro) March 18, 2020

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список