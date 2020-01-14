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У проспекта «Колорадо» Шмакова диагностирована серьезная травма спины

09:05
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У голкипера-проспекта «Колорадо» Шамиля Шмакова диагностирована серьезная травма спины. У 20-летнего россиянина обнаружен перелом. Подробности травмы не сообщаются, информирует в Twitter журналист Джефф Джонсон.

20-летний Шмаков уехал в Северную Америку прошедшим летом. До этого он занимался в школе «Салавата Юлаева», а потом выступал в МХЛ за «Сибирских снайперов». В этом сезоне он провел в USHL 7 матчей в составе «Сидар Рэпидс».

Шмаков был выбран «Колорадо» на драфте НХЛ 2018 года под общим 202-м номером в седьмом раунде.

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