У первого игрока в НХЛ диагностирован коронавирус

Спустя пять дней после того, как был прерван регулярный чемпионат НХЛ, один из игроков сдал положительный тест на коронавирус, сообщает в своем Twitter инсайдер Эллиотт Фридман. Речь идет о неназванном хоккеисте «Оттавы». Его симптомы незначительны. Ожидается, что канадская команда в ближайшее время опубликует заявление.

Ранее сообщалось, что НХЛ надеется возобновить сезон не позже 15 мая.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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