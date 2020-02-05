У Овечкина сменился партнер по звену

«Вашингтон» провел тренировку в обновленном сочетании звеньев, сообщает в своем Twitter журналист Том Гулитти. Вместе с Александром Овечкиным и Никласом Бэкстремом работал Ти Джей Оши. Том Уилсон был переведен к Евгению Кузнецову и Якубу Вране.

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден перед третьим периодом матча с «Лос-Анджелесом» (4:2) также поменял Уилсона и Оши местами. Затем Александр Овечкин оформил хет-трик, а Оши сделал одну результативную передачу.