У Овечкина 18 личных призов в НХЛ! Так много нет ни у одного русского хоккеиста

НХЛ объявила о досрочном окончания регулярного чемпионата. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим снайпером, разделив награду с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком. У них по 48 заброшенных шайб.

Теперь число индивидуальных призов Овечкина в НХЛ достигло 18. Помимо девяти «Морис Ришаров», у него есть один «Конн Смайт» (MVP плей-офф), по три «Харт Трофи» и «Тед Линдсея» (MVP регулярки по версии журналистов и игроков), один «Арт Росси» и «Колдер Трофи» (лучший новичок НХЛ). (Отдел хоккея)