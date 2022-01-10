«У него Nokia, поэтому его нет в чате». Игроки «Рейнджерс» не знали, что Панарин поедет на матч с «Лос-Анджелесом»

Пресс-служба «Рейнджерс» в Twitter рассказала о том, знали ли игроки команды о возвращении форварда Артемия Панарина после ковид-протокола.

«Панарина спросили, знали ли игроки, что он едет в Лос-Анджелес. Он сказал, что нет, потому что у него Nokia, поэтому он больше не в групповом чате», — говорится в сообщении.

В ноябре Панарин рассказал, что устал от большого количества информации, поэтому приобрел себе кнопочный телефон-раскладушку без интернета вместо смартфона.

2 января стало известно, что Панарин попал в коронавирусный протокол лиги. В нынешнем сезоне российский форвард провел 31 матч и набрал 36 (10+26) очков.