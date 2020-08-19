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«У нас было много лишних удалений». Барри Тротц — о поражении от «Вашингтона»

09:20
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц подвел итоги четвертого матча 1/4 финала Кубка Стэнли против «Вашингтона» (2:3).

— У нас было много лишних удалений. В свою очередь, это придало сил «Вашингтону», они смогли вернуться в игру после 0:2, сравнять счет, а дальше все пошло до гола. Повезло больше «Кэпиталз», — цитирует Тротца сайт НХЛ.

После четырех сыгранных матчей счет в серии «Вашингтон» — «Айлендерс» 1-3.

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