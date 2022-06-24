У нападающего «Миннесоты» Новака диагностировали рак

У нападающего «Миннесоты» Павла Новака диагностировали рак. Об этом сообщил сам игрок через пресс-службу «Уайлд».

20-летний чех был выбран «Миннесотой» под общим 146-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

В прошлом сезоне он выступал за «Келоуну». Новак провел за «Рокет» 62 матча, в которых набрал 72 (29+43) очка.