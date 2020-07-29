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«У Михеева огромный потенциал для роста». Мнение Джона Тавареса

10:52
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Нападающий «Торонто» Джон Таварес поделился мнением о партнере по звену Илье Михееве. Россиянин в контрольном матче с «Монреалем» (4:2) отличился на первой минуте встречи.

— Мы по ходу всего тренировочного лагеря говорили о его игровой страсти, самоотдаче и отношении к делу, — приводит слова Тавареса российская версия официального сайта НХЛ. — Все просто увидели уровень хоккея, который он способен показывать. При этом у него еще огромный потенциал для роста. Это лишь вершина айсберга.

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