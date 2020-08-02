Нападающий «Чикаго» Доминик Кубалик набрал 5 (2+3) очков в матче квалификационной серии с «Эдмонтоном» (6:4).

— Мы пропустили в первые пару минут, но затем довольно быстро вернулись в игру, — цитирует Кубалика сайт НХЛ. — Я действительно чувствовал себя отлично, сегодня у меня все получалось, и, конечно же, это здорово. Но сегодня была только первая игра. Нам нужно продолжать в том же духе.

Кубалик набрал 5 (очков и стал первым игроком в истории НХЛ, сыгравшим так результативно в дебютном матче на выбывание. До него рекорд держался почти 30 лет и принадлежал Дэрику Эвансу, набравшему 4 (2+2) балла в составе «Лос-Анджелеса» в первой игре полуфинала дивизиона в 1982 году.