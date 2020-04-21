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«У меня тряслись руки». Овечкин рассказал о шоке от первой встрече с Гретцки

00:50
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своей первой встрече с Уэйном Гретцки. Она произошла в Калифорнии пару лет назад.

— Я всегда мечтал встретиться с этим великим человеком. Это было просто невероятно. У меня тряслись руки, когда я узнал, что мы сможем встретиться. Я начал расспрашивать его обо всем, что хотел бы узнать еще в детстве. Был просто шокирован тем, какие Уэйн и его семья прекрасные люди.

Овечкин и Гретцки дали совместное интервью в рамках специального проекта НХЛ.

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