НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«У меня ощущение, что он будет играть вечно». Маршан — о спортивном долголетии Хары

21:01
Здено Хара. Фото AFP
Здено Хара. Фото AFP
Теги:

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан рассказал, что 43-летний капитан команды Здено Хара не собирается завершать карьеру. Хара является капитаном «Брюинз» с 3 октября 2006 года.

— Я правда так думаю, — сказал Маршан в интервью официальному сайту НХЛ. — У меня ощущение, что он будет играть вечно. Когда кто-то заканчивает, ты это понимаешь. По нему же этого не скажешь.

Он по-прежнему делает больше остальных. Он все еще хочет побеждать больше, чем кто-либо... Когда заходит разговор про это, он всегда говорит, что будет играть до 70. Что, мне кажется, будет через два года. Так что — да, я не думаю, что он собирается заканчивать. Думаю, что он будет играть долго, он еще на многое способен. Он по-прежнему является одним из лучших защитников лиги. Так что я не представляю, что он в скором времени закончит.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/chara-not-considering-retirement-from-nhl/c-317626786

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир