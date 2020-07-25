Нападающий «Бостона» Брэд Маршан рассказал, что 43-летний капитан команды Здено Хара не собирается завершать карьеру. Хара является капитаном «Брюинз» с 3 октября 2006 года.

— Я правда так думаю, — сказал Маршан в интервью официальному сайту НХЛ. — У меня ощущение, что он будет играть вечно. Когда кто-то заканчивает, ты это понимаешь. По нему же этого не скажешь.

Он по-прежнему делает больше остальных. Он все еще хочет побеждать больше, чем кто-либо... Когда заходит разговор про это, он всегда говорит, что будет играть до 70. Что, мне кажется, будет через два года. Так что — да, я не думаю, что он собирается заканчивать. Думаю, что он будет играть долго, он еще на многое способен. Он по-прежнему является одним из лучших защитников лиги. Так что я не представляю, что он в скором времени закончит.