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У Линдхолма обнаружена злокачественная опухоль

01:00
Оскар Линдблум. Фото nhl.com
Оскар Линдблум. Фото nhl.com
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«Филадельфия» на официальном сайте объявила, что у нападающего команду Оскара Линдблума диагностирована саркома Юинга. 23-летний швед пропустит оставшуюся часть сезона-2019/20. Игрок сосредоточится на борьбе со злокачественной опухолью.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Линдблум набрал 18 (11+7) очков в 30 матчах.

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