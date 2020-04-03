«У Кессела был лишний вес». Отец Малкина рассказал о конфликтах хоккеиста с партнером по «Питтсбургу»

Владимир Малкин, отец российской звезды «Питтсбурга» Евгения Малкина, подтвердил, что у его сына случались конфликты с бывшим партнером по команде Филом Кесселом.

— Североамериканские СМИ не раз писали о конфликте Евгения с Филом Кесселом. Были ли моменты недопонимания между ними?

— У них действительно случались небольшие конфликты. У Кессела был лишний вес, и Женя всячески пытался его мотивировать. Требовал от Фила полной отдачи игре. Он хотел набирать очки, а у партнера не всегда все получалось. Но все их недопонимания были связаны только с хоккеем. Ничего личного. Это нормально — командные дела. (Алена Гребенькова)

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