У Капризова и Сорокина могут возникнуть проблемы с получением рабочей визы в США

Российские игроки Кирилл Капризов и Илья Сорокин официально заключили контракты с «Миннесотой» и «Айлендерс» соответственно, сообщает The Athletic.

Игроки не смогут принять участие в розыгрыше плей-офф, но будут иметь возможность тренироваться с клубами. Однако у россиян могут возникнуть проблемы с получением рабочей визы в США.

Все европейские хоккеисты, у которых ранее были рабочие визы и которые истекли 30 июня, не будут иметь проблем с продлением разрешений. Однако сейчас американские штаты рассматривают ужесточение процесс выдачи виз, что вызвано мировой эпидемией коронавируса.