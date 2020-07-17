У Капризова и Сорокина могут возникнуть проблемы с получением рабочей визы в США
17 июля 2020, 22:44
Российские игроки Кирилл Капризов и Илья Сорокин официально заключили контракты с «Миннесотой» и «Айлендерс» соответственно, сообщает The Athletic.
Игроки не смогут принять участие в розыгрыше плей-офф, но будут иметь возможность тренироваться с клубами. Однако у россиян могут возникнуть проблемы с получением рабочей визы в США.
Все европейские хоккеисты, у которых ранее были рабочие визы и которые истекли 30 июня, не будут иметь проблем с продлением разрешений. Однако сейчас американские штаты рассматривают ужесточение процесс выдачи виз, что вызвано мировой эпидемией коронавируса.
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