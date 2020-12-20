У игроков клубов НХЛ есть возможность отказаться от участия в сезоне из-за коронавируса

Стало известно, когда игроки клубов НХЛ должны определиться с тем, пропустят ли они предстоящий сезон из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

По его данным, игроки 7 команд, которые не участвовали в плей-офф-2020, должны определиться со своим будущим в сезоне до 24 декабря. Хоккеисты, участвовавшие в розыгрыше Кубка Стэнли, должны сообщить о решении до 27 декабря.

Сообщалось, что хоккеисты могут отказаться от участия, если они или члены их семьи попадают в группу риска в период пандемии коронавируса. В случае отказа им не будут платить зарплату, а их контракты приостановят.