Сегодня, 09:23

У форварда «Вашингтона» Строума во время матча с «Монреалем» родился ребенок

Павел Лопатко

Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум рассказал, что у него во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (8:4) родился третий ребенок.

«В моей голове бушевало столько эмоций. В первую очередь хотелось убедиться, что все в порядке. Это довольно пугающая ситуация. В первом периоде у меня еще была надежда, что, возможно, я успею вернуться домой вовремя. Этого, очевидно, не произошло, но я просто попытался сосредоточиться на хоккее, и парни были рядом со мной. Они примерно знали, что происходит, еще до игры. А я узнал уже после разминки, что она (жена) уже в больнице», — цитирует 28-летнего канадца официальный сайт НХЛ.

Строум в игре с «Монреалем» сделал три результативные передачи.

Дилан Строум
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Бобровский поднялся на 7-е место по шатаутам в НХЛ среди европейцев

«Флорида» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ
