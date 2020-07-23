Голкипер «Вашингтона» Витек Ванечек высоко оценил российского защитника Александра Алексеева. 20-летний россиянин ранее играл за фарм-клуб «Кэпиталз».

— Алексеев — сильный защитник, умеющий вовремя провести сокрушительный силовой прием, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Ванечека. — Он очень хорош в обороне, и я вижу, что у этого игрока отличное будущее.