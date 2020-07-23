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«У этого игрока отличное будущее». Ванечек — об игре Алексеева

06:12
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Голкипер «Вашингтона» Витек Ванечек высоко оценил российского защитника Александра Алексеева. 20-летний россиянин ранее играл за фарм-клуб «Кэпиталз».

— Алексеев — сильный защитник, умеющий вовремя провести сокрушительный силовой прием, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Ванечека. — Он очень хорош в обороне, и я вижу, что у этого игрока отличное будущее.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/alex-alexeyev-and-the-dream-about-russian-six/c-317577658

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