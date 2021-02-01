У Дианджело был конфликт с темнокожим защитником «Рейнджерс»

Стало известно о еще одном конфликте с одноклубником защитника «Рейджерс» Энтони Дианджело.

По информации инсайдера Адама Хермана, Дианджело повздорил с темнокожим защитником команды из Нью-Йорка К'Андре Миллером. Молодой игрок в нынешнем сезоне дебютировал в Национальной хоккейной лиге.

В матче с «Баффало» Миллер забросил первую шайбу в лиге. По традиции, партнеры должны были подарить ему эту шайбу, однако ее забрал Дианджело. Шайбу партнеру по команде он так и не отдал.

Накануне «Рейнджерс» выставил Дианджело на драфт отказов. Хоккеист был помещен на уэйвер после драки с российским вратарем команды Александром Георгиевым.

В «Рейнджерс» при этом отказываются говорить, что выставление на драфт отказов связано с дракой.

Клуб подписал двухлетний контракт с Дианджело в октябре прошлого года на сумму 9,6 миллиона долларов.

В текущем сезоне НХЛ Дианджело участвовал в 6 матчах, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6». На счету Георгиева — 4 игры при 88,6 процента отраженных бросков.