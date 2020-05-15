Защитник «Колорадо» и сборной России Никита Задоров в эфире YouTube-канала «СЭ» рассказал о своем отношении к разнице восприятие скандальных тем в России и США.

— Как вы относитесь к инциденту с игроком «Вашингтона» Брэнданом Лейпсиком?

— Бретт Халл правильно сказал про свое время: мы все то же самое говорили, просто у нас не было переписки, и мы не могли спалиться. Думаю, это есть у каждого хоккеиста. Да, там было пару некрасивых вещей. Не знаю людей, которые других жен обсуждают. Неважно, как они выглядят. Плюс мы живем в Америке — тут все это запрещено. Нужно следить за тем, что ты говоришь, ведь ты можешь обидеть чьи-то чувства. Я это тоже поддерживаю. Каждый человек по-другому себя чувствует, и ты должен фильтровать базар. Просто нужно знать, в каком обществе ты живешь. В Америке — это непозволительно. Если бы ты сказал такое в России, тебе бы никто ничего и не сделал.

Его ведь не осудили по какой-то уголовной статье, а просто выгнали из клуба. Может быть, в какой-то другой команде или если бы это был какой-то другой игрок, ситуация сложилась бы иначе. Я так понимаю, этот парень еле попадал в состав и постоянно был запасным. Поэтому от него так легко отказались.

Вот Давид Пастрняк сказал «это по-гейски» вовремя стрима — а это вообще нельзя говорить в Америке. Наверное, это самое оскорбительное после слова на букву «Н». Пастрняку ничего не сделали, он просто извинился и все. А этого пацана выгнали. Да, тут пожестче было: он не только про жен говорил, но и про одноклубников, что они лузеры. Знаете, у них лузеры — это как у нас на букву «П» или «Д». Это просто американский язык. У них тут недостаточно матерных слов. (Михаил Зислис, Алексей Шевченко)

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