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У 35-летнего Бозака есть несколько предложений от клубов НХЛ

18:31
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У форварда Тайлера Бозака есть несколько предложений от клубов НХЛ, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. 35-летний нападающий может определиться с местом продолжения карьеры в ближайшее время.

В минувшем сезоне он провел 31 матч в регулярном чемпионате за «Сент-Луис», набрав 17 (5+12) очков. В 4 играх плей-офф в его активе 2 (1+1) очка.

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Иван Шитик все материалы автора

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