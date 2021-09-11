У 35-летнего Бозака есть несколько предложений от клубов НХЛ

У форварда Тайлера Бозака есть несколько предложений от клубов НХЛ, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. 35-летний нападающий может определиться с местом продолжения карьеры в ближайшее время.

В минувшем сезоне он провел 31 матч в регулярном чемпионате за «Сент-Луис», набрав 17 (5+12) очков. В 4 играх плей-офф в его активе 2 (1+1) очка.