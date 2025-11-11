У 21-летнего форварда «Баффало» Кулиха обнаружили тромб

Главный тренер «Баффало» Линди Рафф сообщил, что у нападающего Иржи Кулиха обнаружили тромб, он может пропустить значительное количество матчей.

«Это связано с обнаруженным тромбом. Я не собираюсь вдаваться в подробности, но это довольно серьезно», — цитирует тренера ESPN.

По словам Раффа, 21-летний чех может вернуться в сезоне-2025/26, окончательный срок будет зависеть от информации от медиков, которая поступит в ближайшие три-четыре недели.

В текущем сезоне Кулих в 12 матчах набрал 5 (3+2) очков. В сезоне-2024/25 на его счету было 24 (15+9) очка в 62 матчах НХЛ.