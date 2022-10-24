Тютяев в матче АХЛ сделал две результативные передачи за фарм-клуб «Детройта»

«Гранд-Рэпидс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 5:2.

В составе победителей две результативные передачи оформил Кирилл Тютяев. 22-летний россиянин был признан третьей звездой матча.

Тютяев был задрафтован «Детройтом» в 2019 году. В текущем сезоне на его счету 4 (2+2) очка в 4 матчах.