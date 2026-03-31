Тюкавин рассказал, что поздравил Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что поздравил форварда «Вашингтона» Александром Овечкиным с 1000-й шайбой в НХЛ.

«После 1000-й шайбы мы списались с Александром Овечкиным, он мне ответил, мы на связи, хочу его также поздравить с последним хет-триком. Надеюсь, что он догонит и обойдет Уэйна Гретцки по шайбам в «регулярках» и плей-офф. Верю, что Саня это сделает, вся страна болеет за него», — цитирует Тюкавина ТАСС.

На счету 40-летнего россиянина 926 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, он является рекордсменом по этому показателю. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф Овечкин с 1003 шайбами занимает второе место, у Уэйна Гретцки 1016 голов.