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Twitter НХЛ предложил кандидатов на звание MVP сезона. В комментариях потребовали добавить Панарина

23:10
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В Twitter НХЛ опубликованы кандидаты на звание «Харт Трофи». Этот приз вручается самому ценному игрок регулярного чемпионата НХЛ.

В записи предложены четыре кандидата: Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Давид Пастрняк («Бостон»). «Если бы сезон завершился сегодня, кто должен был бы получить Харт Трофи?», — так звучит вопрос. При этом в комментариях многие пользователи пишут, что наиболее достойным является форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.

28-летний Панарин в текущем сезоне провел 61 матч и набрал 85 (32+53) очков.

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