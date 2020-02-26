Twitter НХЛ предложил кандидатов на звание MVP сезона. В комментариях потребовали добавить Панарина
23:10
В Twitter НХЛ опубликованы кандидаты на звание «Харт Трофи». Этот приз вручается самому ценному игрок регулярного чемпионата НХЛ.
If the season ended today, who should win the Hart Trophy? #NHLTonight— NHL Network (@NHLNetwork) February 26, 2020
В записи предложены четыре кандидата: Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Давид Пастрняк («Бостон»). «Если бы сезон завершился сегодня, кто должен был бы получить Харт Трофи?», — так звучит вопрос. При этом в комментариях многие пользователи пишут, что наиболее достойным является форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.
28-летний Панарин в текущем сезоне провел 61 матч и набрал 85 (32+53) очков.
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