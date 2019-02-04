Туукка Раск: "Я счастлив, что не позволил Овечкину побить рекорд Федорова"

Голкипер "Бостона" Туукка Раск после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона" (0:1) отметил, что доволен шатаутом. Финский вратарь не позволил форварду "Кэпиталз" Александру Овечкину побить рекорд по очкам среди российских хоккеистов. На его счету 1179 очков, как и у Сергея Федорова.

- Я так счастлив, что не возволил Овечкину сделалть это, - приводит пресс-служба НХЛ слова Раска. - Хорошо, что я этого не знал, потому что думал бы об этом во время игры. В этом сезоне я больше не буду играть против него, и это тоже хорошо.