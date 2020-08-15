Туукка Раск покинул расположение «Бостона» и не сыграет в оставшихся матчах сезона

Вратарь «Бостона» Туукка Раск покинул расположение клуба, сообщает пресс-служба «Брюинз». Голкипер защищал ворота команды в первых двух играх Кубка Стэнли-2020 против «Каролины» (4:3 ОТ, 2:3). Причины отъезда не называются. Сам Туукка объяснил это личными мотивами.

— Хочу играть с моими одноклубниками, но на данный момент в моей жизни есть более важные вещи, чем хоккей — быть рядом с семьей. Хочу поблагодарить «Брюинз» и одноклубников за поддержку, — сказал Раск.

«Каролина» в Twitter ответила голкиперу и пожелала ему и его семье всего наилучшего.