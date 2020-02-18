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«Тут мы завоевали Кубок Стэнли». Александр Овечкин — о Вегасе

00:18
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от выездной встречи с «Вегасом». Ему осталось забить два гола до отметки в 700 шайб.

— Приятные воспоминания, — приводит слова Овечкина российская версия официального сайта НХЛ. — Тут мы завоевали Кубок. Замечательный город, хорошие воспоминания.

Иногда залетает все, а иногда попадешь в штанги или промахиваешься мимо пустых ворот. Моменты были, надо ими пользоваться. Мне было бы обидно, не будь у меня шансов. В целом все в порядке. Голы придут.

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