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Туриньи является претендентом на пост главного тренера «Аризоны»

22:17
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Андре Туриньи может стать новым главным тренером «Аризоны», сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн. В последнее время активизировались переговоры между «Койотс» и Федерацией хоккея Канады.

Туриньи работал в тренерском штабе Жерара Галланта на ЧМ-2021, где Канада выиграла золотые медали.

Также 47-летний специалист является главным тренером молодежной сборной Канады. На ЧМ-2020 команда заняла первое место.

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Иван Шитик все материалы автора

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