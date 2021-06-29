Туриньи является претендентом на пост главного тренера «Аризоны»

Андре Туриньи может стать новым главным тренером «Аризоны», сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн. В последнее время активизировались переговоры между «Койотс» и Федерацией хоккея Канады.

Туриньи работал в тренерском штабе Жерара Галланта на ЧМ-2021, где Канада выиграла золотые медали.

Также 47-летний специалист является главным тренером молодежной сборной Канады. На ЧМ-2020 команда заняла первое место.