Туомо Рууту вошел в тренерский штаб «Флориды»
21:47
Бывший нападающий «Нью-Джерси» Туому Рууту вошел в тренерский штаб «Флориды», сообщает сайт клуба.
38-летний финн также выступал в НХЛ за «Каролину» и «Чикаго». Всего он провел в лиге 735 матчей и набрал 346 (148+198) очков.
После завершения карьеры он работал помощником главного тренера молодежной сборной Финляндии, а также трудился в системе «Рейнджерс».
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю