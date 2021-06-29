Туомо Рууту вошел в тренерский штаб «Флориды»

Бывший нападающий «Нью-Джерси» Туому Рууту вошел в тренерский штаб «Флориды», сообщает сайт клуба.

Welcome to South Florida, Tuomo!



We have added Tuomo Ruutu to our coaching staff as an assistant coach.



? «https://t.co/ak24bsSFDs pic.twitter.com/JRqNZrbZJ7 — Florida Panthers (@FlaPanthers) June 29, 2021

38-летний финн также выступал в НХЛ за «Каролину» и «Чикаго». Всего он провел в лиге 735 матчей и набрал 346 (148+198) очков.

После завершения карьеры он работал помощником главного тренера молодежной сборной Финляндии, а также трудился в системе «Рейнджерс».