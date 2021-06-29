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Туомо Рууту вошел в тренерский штаб «Флориды»

21:47
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Бывший нападающий «Нью-Джерси» Туому Рууту вошел в тренерский штаб «Флориды», сообщает сайт клуба.

38-летний финн также выступал в НХЛ за «Каролину» и «Чикаго». Всего он провел в лиге 735 матчей и набрал 346 (148+198) очков.

После завершения карьеры он работал помощником главного тренера молодежной сборной Финляндии, а также трудился в системе «Рейнджерс».

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Иван Шитик все материалы автора

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