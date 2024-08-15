Туголуков согласился, что Макдэвид заслуженно выиграл Конн Смайт Трофи
Российский тренер «Далласа» Станислав Туголуков согласился с тем, что форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид заслуженно выиграл Конн Смайт Трофи.
— Согласны с тем, что Конн Смайт Трофи заслуженно выиграл Коннор Макдэвид?
— Наш главный тренер, когда у него спросили, как противодействовать Коннору Макдэвиду, сказал: «Молиться». Своей игрой он заслужил Конн Смайт Трофи, но я никому свое мнение не навязываю. Как он играл, как вел за собой, какой показывал результат — это вызывает уважение. Индивидуально это сильнейший игрок, он умеет все. Катание сверхзвуковое, отличная работа рук, видение площадки, умение обыграть один в один, обострить игру и найти партнера там, где надо и когда это надо. Макдэвид — игрок, у которого нет изъянов, — цитирует Туголукова «РБ Спорт».
«Эдмонтон» обыграл «Даллас» в полуфинальной серии плей-офф НХЛ-2023/24 (4-2 в серии). В финале «Нефтяники» проиграли «Флориде» (3-4). Макдэвид стал обладателем «Конн Смайт Трофи» как лучший игрок плей-офф НХЛ. 27-летний канадец провел 25 матчей, в которых набрал 42 (8+34) очка.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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