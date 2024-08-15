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Туголуков согласился, что Макдэвид заслуженно выиграл Конн Смайт Трофи

Виктория Кравченко
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Российский тренер «Далласа» Станислав Туголуков согласился с тем, что форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид заслуженно выиграл Конн Смайт Трофи.

— Согласны с тем, что Конн Смайт Трофи заслуженно выиграл Коннор Макдэвид?

— Наш главный тренер, когда у него спросили, как противодействовать Коннору Макдэвиду, сказал: «Молиться». Своей игрой он заслужил Конн Смайт Трофи, но я никому свое мнение не навязываю. Как он играл, как вел за собой, какой показывал результат — это вызывает уважение. Индивидуально это сильнейший игрок, он умеет все. Катание сверхзвуковое, отличная работа рук, видение площадки, умение обыграть один в один, обострить игру и найти партнера там, где надо и когда это надо. Макдэвид — игрок, у которого нет изъянов, — цитирует Туголукова «РБ Спорт».

«Эдмонтон» обыграл «Даллас» в полуфинальной серии плей-офф НХЛ-2023/24 (4-2 в серии). В финале «Нефтяники» проиграли «Флориде» (3-4). Макдэвид стал обладателем «Конн Смайт Трофи» как лучший игрок плей-офф НХЛ. 27-летний канадец провел 25 матчей, в которых набрал 42 (8+34) очка.

Источник: РБ Спорт
Коннор Макдэвид
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