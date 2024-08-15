Туголуков считает, что Бобровский заслужил Кубок Стэнли
Российский тренер «Далласа» Станислав Туголуков оценил вклад российского вратаря Сергея Бобровского в успехе «Флориды».
— Согласны с тем, что Сергей Бобровский заслужил своей карьерой этот Кубок?
— Абсолютно согласен, потому что Сергей настолько предан хоккею и настолько серьезно подходит к тренировочному процессу. Он, наверное, один из самых работающих вратарей. Когда Бобровский еще был в «Коламбусе», про него ребята говорили в шутку, что он на велосипеде больше наматывает километров, чем на машине. Были моменты, когда у него не совсем все получалось на новом месте во «Флориде». Но переборол, перетерпел. И, конечно, Бобровский — огромная часть успеха команды, без него достичь победы было бы гораздо сложнее. Он заслужил Кубок и заслужил по праву, поэтому порадуемся за него. Так же, как и за других русских ребят — Владимира Тарасенко, Дмитрия Куликова. Ключевые игроки, которые тоже внесли свою лепту, — заявил Туголуков «РБ Спорт».
Бобровский в составе «Флориды» стал обладателем Кубка Стэнли по итогам сезона-2023/24. Голкипер был признан лучшим хоккеистом года в России по итогам премии «СЭ».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
|0
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|0
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|4
|Коламбус
|0
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|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
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|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
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|8
|Филадельфия
|0
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|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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