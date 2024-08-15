Туголуков считает, что Бобровский заслужил Кубок Стэнли

Российский тренер «Далласа» Станислав Туголуков оценил вклад российского вратаря Сергея Бобровского в успехе «Флориды».

— Согласны с тем, что Сергей Бобровский заслужил своей карьерой этот Кубок?

— Абсолютно согласен, потому что Сергей настолько предан хоккею и настолько серьезно подходит к тренировочному процессу. Он, наверное, один из самых работающих вратарей. Когда Бобровский еще был в «Коламбусе», про него ребята говорили в шутку, что он на велосипеде больше наматывает километров, чем на машине. Были моменты, когда у него не совсем все получалось на новом месте во «Флориде». Но переборол, перетерпел. И, конечно, Бобровский — огромная часть успеха команды, без него достичь победы было бы гораздо сложнее. Он заслужил Кубок и заслужил по праву, поэтому порадуемся за него. Так же, как и за других русских ребят — Владимира Тарасенко, Дмитрия Куликова. Ключевые игроки, которые тоже внесли свою лепту, — заявил Туголуков «РБ Спорт».

Бобровский в составе «Флориды» стал обладателем Кубка Стэнли по итогам сезона-2023/24. Голкипер был признан лучшим хоккеистом года в России по итогам премии «СЭ».