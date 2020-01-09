НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

TSN включил четырех россиян в топ-5 самых перспективных игроков НХЛ

11:21
Теги:

Канадский телеканал TSN на своем сайте опубликовал топ-5 рейтинга самых перспективных игроков НХЛ.

Рейтинг возглавил голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, который провел первый матч в НХЛ 8 января против «Колорадо» (5:3). Вторым стал нападающий Григорий Денисенко, выбранный «Флоридой» на драфте-2018 и выступающий в КХЛ за «Локомотив». Замкнул тройку канадский защитник Боуэн Байрэм, правами на которого владеет «Колорадо».

Четвертое и пятое места занимают игроки ЦСКА форвард Кирилл Капризов и защитник Александр Романов, которые задрафтованы «Миннесотой» и «Монреалем» соответственно.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир