TSN включил четырех россиян в топ-5 самых перспективных игроков НХЛ

Канадский телеканал TSN на своем сайте опубликовал топ-5 рейтинга самых перспективных игроков НХЛ.

Рейтинг возглавил голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, который провел первый матч в НХЛ 8 января против «Колорадо» (5:3). Вторым стал нападающий Григорий Денисенко, выбранный «Флоридой» на драфте-2018 и выступающий в КХЛ за «Локомотив». Замкнул тройку канадский защитник Боуэн Байрэм, правами на которого владеет «Колорадо».

Четвертое и пятое места занимают игроки ЦСКА форвард Кирилл Капризов и защитник Александр Романов, которые задрафтованы «Миннесотой» и «Монреалем» соответственно.