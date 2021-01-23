TSN: «Виннипег» готов отдать Лайне и Рословика за Дюбуа

«Виннипег» является фаворитом в борьбе за нападающего «Коламбуса» Пьера-Люка Дюбуа. Канадский клуб готов отдать за форварда нападающих Патрика Лайне и Джека Рословика, утверждает TSN.

В матче против «Тампы» Дюбуа провел на льду всего 3 минуты 55 секунд, после чего главный тренер команды Джон Торторелла решил больше не выпускать игрока на лед.

Ранее стало известно, что Дюбуа хочет покинуть клуб. В этом сезоне в его активе один гол в пяти матчах при полезности «-2». В межсезонье 22-летний канадец подписал двухлетний контракт на 10 миллионов долларов.

23-летний Рословик в прошедшем сезоне провел 71 матч и набрал 29 (12+17) очков. Американец пока не играл в этом сезоне, так как до сих пор не подписал контракт и ждет обмена.

22-летний Лайне также просил обмена. Сейчас 22-летний финн находится в списке травмированных. Его контракт с зарплатой в 6,75 миллиона действует до конца нынешнего сезона.