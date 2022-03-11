Ряд российских игроков НХЛ думают о получении убежища в Северной Америке

TSN: ряд российских игроков НХЛ думают получить убежище и вид на жительство в Америке

Некоторые российские хоккеисты, которые выступают в НХЛ, обратились к юристам по делам иммиграции. Они изучают возможность подачи заявления на предоставление убежища или вида на жительство в Северной Америке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на TSN.

Эти хоккеисты полагают, что правительства США и Канады могут замедлить или вовсе прекратить выдачу новых разрешений на работу гражданам России из-за санкций в связи с ситуацией на Украине.

Ранее НХЛ приостановила все контакты бизнес-партнерами в России, а также работу русскоязычного сайта и социальных сетей.

При этом пресс-служба лиги отметила, что правление НХЛ обеспокоено благополучием российских игроков, так как они представляют в НХЛ свои клубы, а не Россию.