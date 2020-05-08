TSN: НХЛ обсуждает возможность проведения плей-офф с участием 24 команд

Национальная хоккейная лига продолжает рассматривать различные варианты возобновления сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса, сообщает TSN.

На последнем заседании комитета снова обсуждались варианты проведения плей-офф с участием 16, 20 и 24 команд. Из общения с представителями команд и игроков можно сделать вывод, что вариант с 24 командами набирает популярность.

Формат пока не обсуждался, но ожидается, что в случае принятия такого варианта командам не придется доигрывать регулярный чемпионат.