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TSN: НХЛ обсуждает возможность проведения плей-офф с участием 24 команд

09:43
Сезон НХЛ. Фото AFP
Сезон НХЛ. Фото AFP
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Национальная хоккейная лига продолжает рассматривать различные варианты возобновления сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса, сообщает TSN.

На последнем заседании комитета снова обсуждались варианты проведения плей-офф с участием 16, 20 и 24 команд. Из общения с представителями команд и игроков можно сделать вывод, что вариант с 24 командами набирает популярность.

Формат пока не обсуждался, но ожидается, что в случае принятия такого варианта командам не придется доигрывать регулярный чемпионат.

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