TSN: не все игроки пока согласны с новым форматом плей-офф

Национальный хоккейная лига и Профсоюз игроков продолжают обсуждать формат возобновления сезона. Стороны достигли предварительной договоренности о формате плей-офф с участием 24 команд, сообщает TSN.

Однако еще остается много нерешенных вопросов. Как минимум шесть или семь команд попросили возможность обсудить предложенную схему внутри своих коллективов. Еще не ясны сроки возвращения в игру, нет протоколов безопасности для хоккеистов и членов их семей.

Некоторые игроки были разочарованы тем, что формат с 24 командами был поставлен на голосование до того, как были затронуты финансовые итоги. Другие игроки надеялись, что голосование по формату будет привязано к точной дате возвращения.