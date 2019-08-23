TSN: Кузнецов может играть в НХЛ, несмотря на дисквалификацию за кокаин

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в НХЛ, несмотря на информацию на отстранении, сообщает TSN.

Сегодня стало известно, что в пробе Кузнецова от 26 мая обнаружен кокаин. ИИХФ временно отстранила его, срок дисквалификации отсчитывается от 13 июня и продлится 4 года, до 12 июня 2023.

Отстранение распространяется на турниры, подконтрольные ИИХФ. Таким образом, Кузнецов не сможет принять участия в Олимпиаде-2022. Однако в НХЛ он по-прежнему может выступать.

Евгений Кузнецов перешел в «Вашингтон» из «Трактора» в марте 2014 года. На данный момент он провел в регулярном чемпионате НХЛ 416 матчей, набрав 337 (101+236) очков. В плей-офф на его счету 70 матчей и 57 (24+33) очков. В 2018 году Кузнецов помог «Кэпиталз» выиграть Кубок Стэнли.

В мае этого года появилось видео с Кузнецовым в номере отеля, а перед хоккеистом лежит белый порошок. Сам хоккеист в интервью «СЭ» заявил, что никогда не употреблял наркотики и готов пройти медицинскую экспертизу.