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Главный тренер «Эдмонтона» Кноблаух отправлен в отставку

Сергей Ярошенко
Крис Кноблаух.
Фото Getty Images

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух отправлен в отставку, сообщает пресс-служба НХЛ.

Контракт 47-летнего специалиста с клубом был рассчитан до конца сезона-2028/29. Помощник канадца Марк Стюарт также был уволен.

Кноблаух возглавлял «Ойлерз» с ноября 2023 года. Под его руководством клуб два сезона подряд выходил в финал НХЛ: в 2024 и 2025 годах. В обоих финальных сериях команда уступила «Флориде».

В этом сезоне по итогам регулярного чемпионата «Эдмонтон» с 93 очками занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф НХЛ команда проиграла «Анахайму» с общим счетом 2-4.

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