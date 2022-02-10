TSN: «Эдмонтон» уволил главного тренера Дэйва Типпета
«Эдмонтон» отправил в отставку главного тренера Дэйва Типпета, сообщает TSN.
По информации журналиста издания Даррена Дрегера, тренера Джим Плейфейр также был отправлен в отставку. Такое решение руководство клуба приняло после того, как «Ойлерз» потерпели поражение от «Чикаго» (1:4) в среду, 10 февраля.
Также сообщается, что Джей Вудкрофт, главный тренер фрам-клуба «Бейкерсфилд Кондорс», теперь будет руководить «Эдмонтоном». С ним в клуб придет и его помощник Дэйв Мэнсон.
«Эдмонтон» находится на 10-м месте в Восточной конференции, набрав 49 очков в 44 матчах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|44
|31
|13
|65
|2
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|3
|Питтсбург
|47
|28
|19
|64
|4
|Вашингтон
|48
|25
|23
|59
|5
|Коламбус
|44
|21
|23
|43
|6
|Айлендерс
|40
|17
|23
|40
|7
|Филадельфия
|46
|15
|31
|38
|8
|Нью-Джерси
|47
|16
|31
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|46
|30
|16
|66
|3
|Торонто
|43
|30
|13
|63
|4
|Бостон
|44
|26
|18
|55
|5
|Детройт
|48
|21
|27
|48
|6
|Оттава
|42
|16
|26
|36
|7
|Баффало
|45
|14
|31
|35
|8
|Монреаль
|45
|8
|37
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|44
|32
|12
|68
|2
|Нэшвилл
|47
|28
|19
|60
|3
|Миннесота
|42
|28
|14
|59
|4
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|44
|24
|20
|50
|6
|Виннипег
|43
|19
|24
|45
|7
|Чикаго
|47
|17
|30
|41
|8
|Аризона
|47
|12
|35
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|28
|20
|59
|2
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|3
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|4
|Калгари
|43
|24
|19
|54
|5
|Эдмонтон
|44
|23
|21
|49
|6
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|7
|Ванкувер
|48
|21
|27
|48
|8
|Сиэтл
|47
|15
|32
|34
|10.02
|03:00
|
Филадельфия – Детройт
|3 : 6
|10.02
|04:00
|
Даллас – Нэшвилл
|4 : 3
|10.02
|04:00
|
Эдмонтон – Чикаго
|1 : 4
|10.02
|05:30
|
Калгари – Вегас
|6 : 0
|10.02
|06:00
|
Сиэтл – Аризона
|2 : 5
|10.02
|06:30
|
Ванкувер – Айлендерс
|3 : 6
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|64
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|43
|61
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|40
|31
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|34
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|29
|2.09