TSN: «Эдмонтон» уволил главного тренера Дэйва Типпета

«Эдмонтон» отправил в отставку главного тренера Дэйва Типпета, сообщает TSN.

По информации журналиста издания Даррена Дрегера, тренера Джим Плейфейр также был отправлен в отставку. Такое решение руководство клуба приняло после того, как «Ойлерз» потерпели поражение от «Чикаго» (1:4) в среду, 10 февраля.

I'm told Woodcroft and Manson take over bench in Edmonton. Tippett and Playfair fired. https://t.co/1dONdlxckG — Darren Dreger (@DarrenDreger) February 10, 2022

Также сообщается, что Джей Вудкрофт, главный тренер фрам-клуба «Бейкерсфилд Кондорс», теперь будет руководить «Эдмонтоном». С ним в клуб придет и его помощник Дэйв Мэнсон.

«Эдмонтон» находится на 10-м месте в Восточной конференции, набрав 49 очков в 44 матчах.