TSN: Будро будет работать в «Торонто»

Бывший главный тренер «Вашингтона» и «Миннесоты» Брюс Будро получит работу в «Торонто». В ближайшее время он должен подписать контракт с клубом, сообщает TSN.

Пока непонятно, какую именно должность Будро займет в «Кленовых листьях». Но речь не идет о том, чтобы он сменил Шелдона Кифа на посту главного тренера.

Будро возглавлял «Уайлд» с мая 2016 года до февраля 2020-го. За это время «Миннесота» под его руководством дважды выходила в плей-офф, где оба раза проиграла в первом раунде.