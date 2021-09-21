Труба: «Рейнджерс» должны перейти из стадии перестройки в число претендентов на Кубок»

Защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба считает, что клуб способен побороться за Кубок Стэнли в следующем сезоне.

«Мне нравится наш вратарский тандем. У Игоря уже были отрезки, за которые он показал, на что способен, а Георги я вообще считаю одним из самых недооцененных вратарей, при том что он успел добиться в этой лиге.

Этим летом [руководство] собрало еще несколько кусочков пазла. На мой взгляд, тот рубеж, когда «ребилд» можно считать завершенным, мы уже прошли. Наступил момент, когда мы должны щелкнуть выключателем, чтобы из стадии перестройки выйти в плей-офф и в число претендентов на Кубок. Думаю, сейчас мы эту страницу как раз и переворачиваем, так что нового сезона лично я жду с большим нетерпением», — цитирует Трубу русскоязычный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне «Рейнджерс» не смогли выйти в плей-офф, заняв 5-е место в Восточном дивизионе.