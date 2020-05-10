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Тройка из знаменитой «Русской пятерки» — лучшие нападающие «Детройта» за 30 лет

05:25
«Русская пятерка» «Детройта».
«Русская пятерка» «Детройта».
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Телеканал ESPN составил лучшие атакующие тройки в клубах НХЛ за последние 30 лет. В тройку «Детройта» вошли три российских игрока: Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов и Сергей Федоров.

«Это было похоже на хоккейную манифестацию симфонии Чайковского в ее точности и художественности. В обороне Федоров был нападающим следующего уровня, который дважды выиграл Селки Трофи, набрав при этом более 100 очков. Скотти Боумен объединил их в 1995 году, и они сыграли главную роль в Кубке Стэнли два года спустя», — отмечается в материале.

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