Телеканал ESPN составил лучшие атакующие тройки в клубах НХЛ за последние 30 лет. В тройку «Детройта» вошли три российских игрока: Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов и Сергей Федоров.

«Это было похоже на хоккейную манифестацию симфонии Чайковского в ее точности и художественности. В обороне Федоров был нападающим следующего уровня, который дважды выиграл Селки Трофи, набрав при этом более 100 очков. Скотти Боумен объединил их в 1995 году, и они сыграли главную роль в Кубке Стэнли два года спустя», — отмечается в материале.