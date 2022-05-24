Тротц встретится с руководством «Филадельфии» на следующей неделе

Тренер Барри Тротц встретится с руководством «Филадельфии» на следующей неделе, сообщает инсайдер Sportsnet Джефф Марек.

Ранее 59-летний специалист работал с «Айлендерс» с 2018 года. Под его руководством команда три раза подряд выходила в плей-офф, но в сезоне-2021/2022 не смогла пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли-2022, заняв пятое место в Столичном дивизионе и девятое — в таблице Восточной конференции.

Тротц непрерывно работает главным тренером в НХЛ с 1998 года. В НХЛ он также возглавлял «Нэшвилл» и «Вашингтон», который под руководством канадца стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Ранее стало известно, что на пост главного тренера «Флайерз» также претендует Джон Торторелла.