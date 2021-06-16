Тротц: «Варламов после столкновения с Пойнтом был в порядке, но в НХЛ сказали, что он должен пройти проверку»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал замену вратаря Семена Варламова на Илью Сорокина из-за столкновения с форвардом «Тампы» Брейденом Пойнтом во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли (2:4).

Варламов покинул лед на 14-й минуте встречи и вернулся в ворота в начале второго периода.

«Варламов был в порядке, он собирался вернуться в ворота, но служба безопасности игроков НХЛ позвонила и сказала, что он должен пройти проверку», — приводит слова Тротца журналист Эндрю Гросс.

Счет в серии 1-1. Следующий матч пройдет 18 июня и начнется в 3:00 мск.