Тротц: «Варламов после столкновения с Пойнтом был в порядке, но в НХЛ сказали, что он должен пройти проверку»
06:41
Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал замену вратаря Семена Варламова на Илью Сорокина из-за столкновения с форвардом «Тампы» Брейденом Пойнтом во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли (2:4).
Варламов покинул лед на 14-й минуте встречи и вернулся в ворота в начале второго периода.
«Варламов был в порядке, он собирался вернуться в ворота, но служба безопасности игроков НХЛ позвонила и сказала, что он должен пройти проверку», — приводит слова Тротца журналист Эндрю Гросс.
Счет в серии 1-1. Следующий матч пройдет 18 июня и начнется в 3:00 мск.
WHAT IS HE SUPPOSED TO DO?#GoBolts Brayden Point goes HARD into #Isles Semyon Varlamov— BobbyLotsOfNumbers (@TheReplayGuy) June 16, 2021
? @NHLonNBCSports pic.twitter.com/Hds5bdwtYb
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